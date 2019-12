Ritorna la "domenica al museo": quali luoghi ammirare gratis nel ravennate

Il 2020 si apre all’insegna dell’arte con un lungo fine settimana inaugurato dalla #domenicalmuseo, il 5 gennaio, con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici dello Stato e dei tanti comuni che aderiscono all’iniziativa. L’elenco degli istituti coinvolti è visibile su www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Lunedì 6 gennaio si terrà poi l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell’Epifania, con i consueti orari e tariffe.

I luoghi aperti nel Ravennate

Villa romana di Russi

Via Fiumazzo - Russi

Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti

via Tonducci, 15 - Faenza

Palazzo di Teodorico

via di Roma, 1 - Ravenna

Museo nazionale di Ravenna

via San Vitale, 17 - Ravenna

Battistero degli Ariani

piazzetta Ariani, s.n.c. - Ravenna

Basilica di Sant'Apollinare in Classe

via Romea Sud, 224 - Ravenna

Mausoleo di Teodorico

via delle Industrie, 14 - Ravenna