Donne e Resistenza: una conferenza per ricordare le partigiane ravennati

Sabato 3 febbraio, a partire dalle 17.30, presso la libreria “Libridine” in viale Baracca 91 a Ravenna, Sofia Giulianini, collaboratrice dell’ANPI di Cervia, tiene una breve conferenza intitolata "L’eredità della resistenza delle donne, memoria e cultura nei figli e nelle figlie delle partigiane", concentrandosi in particolare sul caso della Provincia di Ravenna.

L'evento fa parte delle Giornate da Libridine, la rassegna di iniziative a carattere culturale organizzata dalla cooperativa sociale San Vitale per favorire lo scambio fra il mondo e i valori della cooperazione sociale e i talenti del territorio di Ravenna. Come sempre l'ingresso è gratuito e al termine dell’evento viene offerto un aperitivo dal Bar Teodorico.

Tra febbraio e marzo sono previsti altri quattro appuntamenti con le Giornate da Libridine che avranno come filo conduttore il territorio di Ravenna e la sua storia. La prossima iniziativa è in programma sabato 24 febbraio: Ivan Fuschini presenterà il suo saggio Baia grande, dedicato all’area naturale nota come Piallassa della Baiona, all’interno del Parco Nazionale del Delta del Po. Le Giornate da Libridine si svolgono all’interno di “Libridine”, una libreria-legatoria-copisteria gestita dalla cooperativa San Vitale e che coinvolge nelle sue attività un gruppo di ragazzi con autismo e disabilità intellettiva.

Per informazioni: 0544 451016/ www.facebook.com/libridine.ravenna