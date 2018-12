Dopo i successi europei, Sara Dall'Olio torna a casa per un “Cin cin in musica”

Un fine anno carico di impegni quello della cantante cervese Sara Dall’Olio che si è aggiudicata il terzo posto, vincendo oltre al trofeo anche un premio in denaro, alla finale mondiale dell’Euro Pop Contest “Berliner Perle”, che si è svolto nella casa russa della scienza e della cultura a Berlino dal 23 al 25 novembre e ha visto sfidarsi ben 55 concorrenti di età compresa tra i 10 e i 24 anni provenienti da 19 Paesi.

Appena tornata da Berlino Sara è dovuta ripartire subito per Malta, dove è stata invitata in qualità di giurata e special guest per la registrazione della trasmissione televisiva “Misrah il Milied” che è andata in onda su Net tv nella giornata del 27 dicembre 2018.

Nelle serate di giovedì 27 e venerdì 28 dicembre alle 21.00 la cantante cervese si esibirà al teatro comunale Walter Chiari di Cervia in occasione del Gran Varietà 2018, il cui ricavato sarà interamente devoluto, come ogni anno, alla coop. Soc. cervese “Lo Stelo”.

Sara si esibirà ancora al teatro comunale Walter Chiari di Cervia il 1 gennaio 2019 dalle ore 16.00 in qualità di ospite d’onore per l’evento “Cin cin in musica” con gli auguri del sindaco alla cittadinanza.