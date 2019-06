Dopo il restauro viene inaugurato il busto dedicato a Pier Alfonso Barbé

Venerdì 28 giugno alle 17.30 in piazza Pier Alfonso Barbè a Mezzano è in programma l’inaugurazione del restauro del busto dedicato allo stesso Barbé.

L’intervento, promosso dall’associazione Percorsi di Mezzano, è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dell’Arci di Mezzano e con la collaborazione del Comune di Ravenna.

Dopo il saluto di Maria Gloria Natali, presidente del consiglio territoriale di Mezzano, interverranno il sindaco Michele de Pascale e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri.

A Pier Alfonso Barbè (1852 – 1915) va il merito di avere indicato il territorio di Mezzano idoneo alla coltivazione della barbabietola. Questo ha favorito la realizzazione dapprima di una fornace e successivamente dello zuccherificio, che ha portato lavoro e sviluppo a Mezzano e nel territorio circostante. E’ stato direttore dello zuccherificio fino alla morte, il 26 marzo 1915.

Edgardo Simone (1890 – 1948), autore del busto, inaugurato nell’ex zuccherificio di Mezzano il 26 marzo 1926, è uno scultore pugliese che ha realizzato molti lavori importanti in Italia, dove ha operato fino al 1927, anno in cui è partito per andare in America dove ha lavorato ed è vissuto fino alla morte. Tra i vari impegni professionali c’è stato anche quello di scenografo a Los Angeles presso gli studios della Universal Pictures.