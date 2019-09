"Dopo le delusioni mando il mio cuore in vacanza": Pamela Prati gira il suo nuovo video

"Dopo tante delusioni mando il mio cuore in vacanza". Così canterà Pamela Prati mercoledì sera, quando sarà alla Pousada Beijaflor di Milano Marittima per la registrazione del suo nuovo videoclip in uscita a ottobre dal titolo "Corazón de vacaciones". Un brano a cui lo showgirl sta lavorando da tempo e che, nei testi, sembra ispirato alle sue ultime tumultuose vicende amorose.

Pamela tornerà davanti alla macchina da presa per un progetto musicale a cui crede tantissimo. Accompagnata dal manager Gianni Baldisserri, il videoclip è prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che cura anche la regia assieme a Giampaolo Mai. Il testo della canzone racconta il disincanto amoroso di una grande artista che, dopo aver creduto nell'amore, stanca delle continue delusioni, decide di mandare il suo cuore in stand-by.