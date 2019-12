Doppio appuntamento a Cotignola aspettando il Natale

Due appuntamenti natalizi in programma per martedì 24 dicembre a Cotignola. Dalle 15.30 alle 17.30 nella Sala Comunale di Barbiano c’è “Aspettando Babbo Natale”, un pomeriggio in compagnia della Clownesse Clarette e dello spettacolo “Le mirabolanti avventure di Rudolph”. Ci saranno omaggi per i bambini, pizza fritta e vin brulè. Sarà presente un rappresentante di Emergency. L’iniziativa è organizzata dal circolo ricreativo culturale e dalle attività commerciali e produttive di Barbiano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Alle 22, nella chiesa di Santo Stefano Avis e Orizzonte 3000 aspettano tutti i cittadini per i tradizionali scambi di auguri di Natale vicino al falò con vin brulè e panettone.