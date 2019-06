Dori Ghezzi e Nicola Piovani ospiti speciali per Ravenna Festival

Giovedì 6 giugno, alle 11.30 alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, Ravenna Festival svela il libro della XXX edizione.

Ospiti speciali dell'incontro sono Dori Ghezzi e Nicola Piovani per un ricordo di Fabrizio De André, del quale ricorrono i 20 anni dalla scomparsa. E se a Faber il Festival dedicha due concerti-spettacolo (l’uno dello stesso compositore premio Oscar, l’altro con Neri Marcorè accanto allo GnuQuartet), è il titolo stesso di quest’edizione - “per l’alto mare aperto” - che richiama uno dei protagonisti indiscussi, il mare appunto, della poetica del cantautore genovese; proprio a Marina di Ravenna, d’altronde, De André trasse ispirazione per la figura del pescatore dell’omonima canzone.

Piovani in particolare è stato partner artistico del cantautore per due fra i suoi album più significativi, Non al denaro non all’amore né al cielo e Storia di un impiegato. Una chance, quindi, doppiamente preziosa quella di giovedì: da una parte per condividere la testimonianza di due protagonisti della vicenda artistica e umana di De André, dall’altra per scoprire in anteprima il libro del Festival 2019.

Il libro è in vendita a 30 € presso la Biglietteria del Teatro Alighieri e nei luoghi di spettacolo nelle sere di eventi, ma i partecipanti alla presentazione possono acquistarlo al prezzo speciale di 20 €.