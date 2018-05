“Dove la Terra incontra il Mare”, riscoprendo la pialassa e i suoi tesori

Sabato 2 giugno alle ore 15 da Cà Vecchia, nella Pineta di San Vitale, parte “Dove la Terra incontra il Mare”, un itinerario di circa 2 ore e mezza condotto da guide ambientali escursionistiche attraverso i sentieri della Pineta di San Vitale verso la laguna della Piallassa della Baiona. L’escursione è gratuita con prenotazione obbligatoria (346 8015015 servizioinformativo@parcodeltapo.it).

Durante l’escursione si approfondiscono i temi legati alle origini e alla formazione del laguna e le caratteristiche idrologiche. Si effettua un prelievo dei campioni di sedimento per lo studio del macrozoobenthos e si osservano le principali specie vegetali alofile presenti, in particolare il prato umido salmastro denominato barenicolo, un habitat di estrema importanza naturalistica in quanto sito principale di alimentazione per molte specie di uccelli. Si effettua inoltre attività di birdwatching sul campo con utilizzo di schede di riconoscimento e binocoli.

La Pialassa rappresenta la porzione meglio conservata del comprensorio salmastro e costituisce la laguna di maggiore rilevanza dal punto di vista naturalistico. Unico esempio di laguna intertidale del litorale emiliano-romagnolo, comprende circa 1.100 ettari di zone umide collegate al Mare Adriatico unicamente dal Canale Candiano e dalla bocca dell'area portuale di Porto Corsini.

Si consiglia abbigliamento comodo, acqua e repellente per le zanzare. Il ritrovo è presso Cà Vecchia, Pineta San Vitale, S.S. 309 Romea, via del Fossatone.

Questa escursione è organizzata nell’ambito delle azioni previste dal progetto Conoscere, Vivere, Proteggere l'Alto Adriatico presentato dal Ceas Polo Adriatico e ha come obiettivo diffondere la conoscenza della ricchezza in biodiversità dell'ecosistema marino costiero dell'Alto Adriatico e approfondire i temi legati alla gestione integrata delle zone costiere.

Il progetto realizzato in partnership con i Ceas del Comune di Ravenna e del Parco del Delta e in collaborazione con i Ceas dei Comuni di Rimini, Cesena e della Romagna faentina, è finanziato con il Bando Infeas 2017 - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia della Regione Emilia-Romagna. www.poloadriatico.it