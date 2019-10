"Il Drago di Romagna" si presenta: un incontro con autori e cast

Il 5 ottobre, alle ore 21.30, nel Salone Nobile del Palazzo Rasponi a Ravenna autori e protagonisti de Il Drago di Romagna, l'atteso film sul Mah Jong a Ravenna, incontrano il pubblico per raccontare aneddoti e curiosità dal set e mostrare alcune immagini inedite del film.

Le riprese sono state fatte la scorsa estate a Ravenna e nei dintorni. Si è giocato a Mah Jong in tanti luoghi, nell'agriturismo La Valletta e in riva al mare nel celebre Bagno Donna Rosa di Marina di Ravenna, per passare poi dall’Euro Bazar cinese di via Agro Pontino al raffinato ristorante cino-giapponese Fuji2. Il porto commerciale per eccellenza della Romagna Sapir e l’elegante concessionaria Volvo di via Faentina hanno fatto da sfondo alle storie del film, per seguire poi la protagonista Luisa tra le strade storiche del centro di Ravenna e la Darsena. Sempre a Ravenna, sono presenti nel documentario la scuola cinese di via Sant’Agata, la pizzeria con forno a legna di Super Pizza, e andando verso il “forese” la campagna di Piangipane e la cittadina di Russi. Terminate le riprese ora il film si trova in fase di montaggio ma i protagonisti sono pronti a condividerne aneddoti e curiosità.

All’evento intervengono il regista Gerardo Lamattina, i produttori Giusi Santoro (POPCult) e Chi Hai (Micromedia Communication Italy) con il cast e i protagonisti.