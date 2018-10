Druidi e spiriti a "Samhain": il capodanno celtico rivive nella notte di Halloween

Il capodanno celtico più famoso d’Italia torna a dare spettacolo lungo le vie di Riolo Terme.

A partire dalle 17 del 31 ottobre il paese si avvolgerà nell’atmosfera quasi irreale del 26° Halloween Samhain. Antichi villaggi celti riprenderanno vita riprodotti con dovizia di particolari, i druidi ci condurranno attraverso i riti sacri dell’accensione del fuoco e le imponenti forze del male si scontreranno in un duello spettacolare con le forze del bene. Uno spettacolo continuo e coinvolgente con centinaia di figuranti ed artisti che trascinerà in un mondo fatto di musiche battenti e acrobazie spettacolari e un gran finale in cui male perirà tra le fiamme.

Mercato a tema e menu speciali accompagneranno uno spettacolo davvero indimenticabile.