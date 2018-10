Due giorni di auto e moto sulla spiaggia di Cervia

Quale perfetto modo per concludere la stagione estiva se non con un weekend all’insegna di mare, spiaggia e motori? Sabato 6 e domenica 7 ottobre torna l’imperdibile evento ‘14° MOTORS BEACH SHOW’, dedicato ad auto e moto sulla spiaggia Fantini Club di Cervia.

Tutti gli appassionati di due ruote avranno l’opportunità di provare i modelli della gamma Ducati e Scrambler, tra cui l’adrenalinica Panigale V4 e la nuova Multistrada 1260, la Scrambler 1100 e tante altre. Grazie ai test ride su strada, in collaborazione con il concessionario Moto Europa di Lugo di Romagna, si potrà vivere un’esperienza alla scoperta delle splendide location romagnole. (Per prenotazioni: tel 054545112- motoeuropa@lamiarete.com)

Il ricco programma di attività comprende anche aperitivo con DJ set presso il Fantini club, un giro sulla mongolfiera Ducati allestita in spiaggia, uno spazio dedicato al divertimento dei più piccoli, con pista Peg Perego e minimoto elettriche Ducati.

Divertimento e novità anche per gli amanti di fuori strada, con l’ottava edizione del Sand Adventure 4x4, in collaborazione con 4x4 Romagna Team. A partire da sabato pomeriggio divertimento assicurato nella spettacolare pista sulla spiaggia aperta a tutti i possessori di Fuoristrada e Suv a trazione integrale. Un’area velocità, dove provare l’emozione di sfrecciare sulla sabbia tra curve paraboliche ed insidiose dune, ed un’area Trial dove mettere alla prova le proprie doti di guida e la preparazione del mezzo fuoristrada. Anche gli spettatori più coraggiosi potranno salire sui mezzi del club per un giro di pista mozzafiato. La quota di partecipazione è di 35 euro per i soci FiF e 50 euro per i non soci. (Per info e prenotazioni: Alberto 348-2453484 o Andrea 348-0843021, andrea@schiumarini.it)