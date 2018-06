Due giorni di musica con i Nomadi e il concerto Romagna

La rassegna estiva di musica leggera "Cena Concerto", che si tiene tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 al Ristorante Monte Brullo all'Hotel Cavallino (Via Forlivese 185) a Faenza, parte ufficialmente con i Nomadi mercoledì 6 giugno. La storica band poi tornerà per una "doppietta", come accaduto l'anno scorso, mercoledì 5 settembre.

Il gruppo di Beppe Carletti festeggia quest'anno i suoi 55 anni di attività con un disco che celebra la storia della band.

Il giorno dopo, giovedì 6 giugno, sempre a partire dalle ore 20 arriva uno degli eventi speciali con il Concerto Romagna in occasione della Notte del Liscio: una grande anteprima per omaggiare Arte Tamburini e il grande Maestro Castellina alla presenza delle Edizioni Casadei Sonora e Galletti Boston con ospiti come Gianni Siroli. Sul palco si suonano le più belle musiche romagnole di tutti i tempi.