Due giovani pianiste del Verdi in concerto, fra Liszt e Chopin

L'Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi promuove venerdì 15 giugno alle 16 al Mar – sala del Camino, un concerto a ingresso libero di due giovani pianiste laureande nella vicina sessione del 2 luglio.

Maria Quaranta e Stilyana Nikolova collaboreranno alla realizzazione di un programma pianistico condiviso.

Programma schubertiano per la prima parte, affidata a Maria Quaranta, con Improvviso in Do min. op.90 n.1 e Sonata in La magg. op.120 D.664 cui si aggiungono, di Liszt, Soirée de Vienne S.427 n.7 e Margherita all’arcolaio, per delineare quel senso di struggimento, di malinconico lirismo e di dimensione contemplativa propri della musica di Schubert.

Seconda parte, che raccoglie spunti popolari e orgoglio nazionalistico, affidata a Stilyana Nikolova con Dumka op.12 n.1 di Dvorak, Polacca in Mi bem. min. op. 26 n. 2 di Chopin, Variazioni sull’aria dell’Usignolo di Alabiev di Glinka e Rapsodia Vardar op.16 di Vladigerov.