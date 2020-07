Due serate di spettacolo e allegria con i burattini

La rassegna Burattini alla Riscossa va avanti con i nuovi appuntamenti. Sipario ai Giardini Speyer di Ravenna, giovedì 23 luglio dalle ore 21:15, per il burattinaio cervese Vladimiro Strinati che presenta per la prima volta in assoluto a Ravenna lo spettacolo Nonna e Volpe.

Si tratta di una commedia originale per burattini, scritta ed interpretata da Strinati con la regia di Danilo Conti. Al centro della scena, una divertente vicenda con protagonisti due personaggi agli antipodi. Nonna è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una Volpe birichina pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria e tranquilla. Ne scaturisce un conflitto surreale in cui si assiste allo scontro tra due visioni della vita diverse, il vecchio e il nuovo, il passato e il presente.

La rassegna prosege poi venerdì 24 luglio al Bagno Coya Beach di Casalborsetti, dove a partire dalle 21:15 i burattini di Mattia Zecchi sono protagonisti dello spettacolo Tre servi alla prova.

L'ingresso è gratuito e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni.