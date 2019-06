La Romagna della bicicletta raccontata da Marino Bartoletti e dal duo Bellavista-Soglia

Il terzo appuntamento della rassegna "Oriani,il Cardello, il fascino della Romagna" organizzata dall'Accademia del Melo Silvestre e dalla Pro loco di Casola Valsenio racconta la Romagna come terra di biciclette e ciclisti.



Domenica 9 giugno alle ore 20.45 l'appuntamento è con il grande giornalista sportivo della Rai Marino Bartoletti, intervistato dal giornalista Pietro Caruso, che guida gli spettatori sulle strade polverose della Romagna di Oriani fino alle prometeiche imprese del "Pirata" Pantani.

E come d'obbligo nelle grandi imprese, una colonna sonora ben interpretata, per l'occasione, dal Duo Bellavista-Soglia.

La location è uno dei posti più belli e dimenticati della Romagna, il Cardello ovvero il palazzo dove visse Oriani a Casola Valsenio.

Il concerto-spettacolo si tiene nella sala Pifferi, prima dello spettacolo si può visitare il Parco monumentale della villa.

Ingresso libero.

Gallery