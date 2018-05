Duo Bucolico in concerto per “Ingranaggi Festival”

Continua venerdì 4 maggio “Ingranaggi Festival”, la rassegna che porta i concerti nelle aziende della Bassa Romagna. Alle 19 a Bagnacavallo, presso la Caravita Recinzioni, in via Ca’ del Vento 37, ci sarà il concerto del Duo Bucolico, composto dai cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele Maggioli.

Il Duo Bucolico nasce nel 2005 a una sagra di paese, da allora si esibiscono nel territorio nazionale con i loro spettacoli. I loro spettacoli sono strane farse musicali, al confine tra cantautorato, cabaret, recital e la canzone popolare comico-burlesca, caratterizzati da una continua interazione col pubblico. Nel 2008 debuttano con il loro primo disco, “Cantautorato illogico”, seguito nel 2009 da “Collonnello Mustafa'”. Dal 2011 allargano l'organico fondando la Banda Bucolica, alternando concerti in duo e in gruppo. Dopo un lungo tour di concerti in tutta la penisola esce, nella primavera del 2016, “Cosmicomio”, il loro sesto disco.

La rassegna prosegue venerdì 11 maggio ad Alfonsine con la musica di Exotico Ensemble

Tutti i concerti sono a ingresso libero e iniziano alle 19. Per ulteriori informazioni e il calendario completo, seguire la pagina Facebook “Ingranaggi festival” o la pagina Instagram @bassaromagna.