“E poi ci troveremo come le star”: l'antologia di racconti che prende vita nei bar di tutta Italia

Il 2 luglio è uscita l’antologia “E poi ci troveremo come le star” pubblicata da Morellini Editore e curata da Luca Martini e Paolo Panzacchi. 25 autori per 22 racconti ambientati in bar realmente esistenti in Italia.

Fra gli autori presenti all'interno dell'antologia anche la ravennate Linda Traversi che ha fissato il setting del suo racconto al Caffè del Ponte Marino di Ravenna. E proprio nel locale ravennate viene presentata l’antologia mercoledì 22 luglio, alle 19.

Italia, paese di santi, eroi, poeti e bar. Ciascuno di noi ha un luogo del cuore dove nascondersi con un caffè caldo in mano, dove andare solo per parlare con il barista, figura mitologica, un crossover tra un amico, un confidente e uno psicologo, dove buttar giù qualcosa di forte perché quel luogo è più caldo del salotto di casa tua. In questa raccolta gli autori si sono misurati con il luogo principe dello svago, il bar, inteso come punto di incontro e teatro di storie, avvenimenti, situazioni.

Quelle che ne sono uscite sono storie che si intrecciano e passano in qualche maniera dentro questo luogo così importante per la socialità italiana, racconti a volte divertenti, altre drammatici, spesso malinconici. Perché, d’altro canto, ciascuno di noi ha sempre sognato di ritrovarsi con gli amici a bere del whisky al Roxy Bar. Che si tratti di persone comuni o vere e proprie star.

Gli autori dell'antologia sono: Silvia Antenucci, Maria Silvia Avanzato, Alessandro Bruni, Paolo Capponi, Christian Carano, Caterina Cavina, Fabrizio Corazza, Andrea Guglielmino, Massimo Laganà, Luca Martini, Emanuela Mascherini, Eva Massari, Gianluca Morozzi, Massimo Padua, Barbara Panetta, Giovanni Pannacci, Paolo Panzacchi, Luca Ribani, Vito Ribaudo, Alessio Romano, Livia Sambrotta, Alessio Schreiner, Linda Traversi, Roberto Van Heugten e Paolo Zardi.