E' sempre tempo di Cozza a Marina di Ravenna

Torna per la sesta volta la Sagra della Cozza a Marina di Ravenna. Dopo la prima parte, nel weekend precedente, seconda parte della sagra che si tiene nell'area dello stabulario di via delle Nazioni, 8. Si tratta ormai di un appuntamento fisso dell’estate di Marina di Ravenna, organizzato dalla Pro Loco: il prodotto principe del litorale sarà cucinato in diverse varianti e con diversi accompagnamenti. Un evento che è assolutamente da non perdere per chi ama la gastronomia dell’Adriatico.

La Sagra si accompagna ai tre concerti di Spiagge Soul, la manifestazione musicale diffusa che in questi giorni si sta tenendo sui lidi ravennati. La rinnovata collaborazione tra pro loco di Marina di Ravenna e l’organizzazione di Spiagge Soul permette di offrire un intrattenimento musicale rispettando tutte le norme che, quest’anno, rendono molto difficile per la sola realtà delle pro loco territoriali organizzare eventi di pubblico spettacolo.

Si parte quindi il 27 luglio sul palco del bacino pescherecci con Black Ball Boogie (ore 21.30). Il giorno dopo, sabato 28 luglio stessa ora, The Twitter si accompagneranno ad Alice Violato. Appuntamento assolutamente da non perdere, poi, domenica 29 luglio: i francesi Shaolin Temple Defenders faranno sentire la loro musica a tutti gli ospiti di Marina di Ravenna.