Ecco i vincitori del "Premio Guberti"

Prende il via a Ravenna, la prima edizione de La Tradizione del nuovo/Premio Guberti, un premio esteso sul territorio nazionale e rivolto ad artisti under 40, curato da Elettra Stamboulis in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno della clinica Domus Nova. I vincitori, selezionati da una commissione nazionale composta da 11 membri tra critici d’arte, artisti ed editori, sono Elisa Strinna (Padova, 1982) e Giuseppe De Mattia (Bari, 1980), i quali dal 23 giugno al 15 luglio 2018, saranno al MAR di Ravenna con le loro due personali.

Giulio Guberti è stato un medico e critico d’arte di Ravenna che curò, insieme a una commissione presieduta dall’allora assessora alla Cultura Paola Patuelli, un’importante stagione di mostre, documentate da cataloghi ormai oggetto di collezione, dal titolo La tradizione del nuovo, mostre che ebbero luogo alla Pinacoteca Comunale (ora MAR) dal 1977 al 1981. Quella esperienza favorì la nascita di professionalità importanti del tessuto culturale della città, e permise di ampliare e consolidare il patrimonio di arte contemporanea del futuro MAR.

Questo premio a cadenza biennale, intitolato a Guberti, vuole riconoscere all’intellettuale scomparso il ruolo di mentore nel lavoro dei suoi estimatori, ma guarda anche al futuro, intercettando i migliori artisti sulla base delle tracce di allora, intendendo ampliare la collezione del museo e creare nuovi pubblici, grazie alla collaborazione con la clinica di cui il medico fu a lungo direttore sanitario. L’idea di base è che la bellezza cura.

A ogni edizione viene approfondito uno dei campi indagati da La tradizione del Nuovo sullo scorcio degli anni ‘70: cosa è rimasto della ricerca di quegli anni e delle intuizioni sulle piste degli artisti e dei critici che operarono allora? Quest'anno il tema indagato è quello che caratterizzò l'edizione del giugno 1979, curata direttamente da Giulio Guberti e Flavio Caroli, dal titolo “La Section d'Oro della Restaurazione”. Fu quella un'operazione di indagine, che chiedeva agli artisti coinvolti una dichiarazione sul tema del “ritorno all'ordine”, che poi sarà chiamato riflusso, ovviamente partendo dall'arte visiva, ma senza creare cordoni di sicurezza con la politica, la sociologia, la storia. La rivista La Section d'Or fu un'operazione di inizio '900 che vide coinvolti per circa due anni un gruppo eterogeneo di artisti (da Duchamp a Picabia, da Apollinaire a Kupka) che sentirono la necessità di “staccarsi” dal cubismo di Montmartre per scegliere una strada più legata ad una interpretazione orfica e mistica della linea e della forma. Si trattò di un'associazione temporanea, che ha segnato però un passaggio importante e che fu ripresa dai due curatori del 1979 a Ravenna per stimolare gli artisti (anche questa volta diversi per esiti, ma accomunati dalla volontà di stare al gioco) ad auto riflettere non solo sul proprio lavoro, ma anche sul punto in cui si era rispetto a ritorni, richiami, reminiscenze. Risposero Adami, Carmi, Isgrò, Pozzati, Tadini e molti altri.

L'inaugurazione e la premiazione dei vincitori Elisa Strinna e Giuseppe De Mattia avviene sabato 23 giugno alle 18, al Mar.