Ecco il Festival della Romagna 2018: tra storia e simpatia con Guareschi

Ritorna il Festival della Romagna, sempre più ricco di proposte e coinvolgimenti per la V^ edizione che si svolgerà a Cervia e Pinarella dal 19 al 24 giugno 2018.

“Siamo felici di collaborare anche quest’anno al Festival della Romagna, - afferma Luca Coffari Sindaco di Cervia - evento cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di eccellenza del territorio fra tradizione e innovazione e già inserito nel calendario del MIBACT per la Giornata europea della Cultura. Un festival a tutto tondo che valorizza le eccellenze del nostro territorio. Una edizione ancora più interessante quest’anno per il collegamento con Giovannino Guareschi, un grande amico della città di Cervia. Qui infatti ha preso casa, ha vissuto e infine si è spento. Un grande uomo, personaggio complesso e discusso, conoscitore della vita della terra emiliano romagnola che lo ha ispirato per i suoi capolavori.”

“Cultura, spettacolo e divertimento sono gli ingredienti principali che per sei giorni animeranno la nostra città, puntando i riflettori sulle eccellenze della nostra regione e su ciò che ci rende unici nel panorama internazionale” conferma Michela Lucchi Assessore alla Cultura di Cervia.

“Un Festival che parla e che fa parlare la Romagna dal 19 al 24 giugno 2018 nelle location più prestigiose della Città di Cervia quali i Magazzini del Sale, Area Torre San Michele, Piazza Garibaldi, Lungomare oltre a Pinarella di Cervia – spiega Daniele Baronio Coordinatore del Festival della Romagna – Questa edizione è all’insegna dei Valori della Romagna che rappresentano la grande anima del nostro territorio, l’azione, la parola ed il modo di essere di questa terra. In questa edizione il Festival si articolerà in ben 15 mostre, la celebrazione particolare di Giovannino Guareschi con la posa di una targa nella casa di vacanze dello scrittore emiliano martedì 19 giugno. Fra gli eventi significativi, dopo l’incontro alle 21.00 di martedì “La Romagna e Guareschi”, il giorno dopo verrà rievocata in chiave moderna la vicenda della “Settimana Rossa”, mentre giovedì ai Magazzini del Sale ci sarà il ricordo del poeta e collezionista Tito Balestra. Venerdì sera, sotto Torre San Michele, si terrà l’evento realizzato in collaborazione con Confagricoltura Forlì – Cesena e Rimini, sul tema “Dai sapori della Romagna alla sana alimentazione”. Sabato invece alle 21.00 in piazza Garibaldi un grande spettacolo rievocativo delle musiche degli anni ’60, ’70,’80 e la sfilata di moda “Idee di Cristina”. Il clou domenica 24 giugno con il grande spettacolo di chiusura con il tenore Maurizio Tassani che presenterà il suo concerto ”Da Forlì a New York viaggio tra le più belle canzoni del mondo”.

Il Festival della Romagna conferisce dalla prima edizione anche il Premio Romagna: incontra e interagisce con i personaggi romagnoli riconoscendone il lavoro artistico e professionale per aver valorizzato e fatto conoscere la nostra terra potenziandone il valore. Per l’edizione 2018 il premio verrà conferito alla Famiglia Guareschi nella persona della nipote Camilla Annoni, Oscar Turroni Presidente del gruppo culturale Civiltà Salinara, Associazione Italiana Leucemia - AIL nella persona di Alfonso Zaccaria Presidente Comitato Provinciale AIL Ravenna, Maurizio Nanni musicista e direttore d’orchestra, Cristina Bacchi stilista, Roberto Mercadini attore, Romagna Acque nella persona del Presidente Tonino Bernabè.

