Ecco il torneo di alfieri e musici, mentre parte la prevendita per La Bigorda d'Oro

In attesa della giostra della Bigorda d’Oro - sabato 9 giugno - l'attenzione si sposta sulle bandiere. Domenica 3 giugno, in piazza del Popolo, con inizio alle ore 16.00, è programmato il torneo dei giovanissimi alfieri bandieranti e musici (under 15), mentre la sera, alle 21.00, si tiene il giuramento dei cavalieri che disputeranno la giostra della Bigorda e, a seguire, la gara delle bandiere nella specialità della coppia under 21.

Le gare degli under 15 del pomeriggio sono divise in tre fasce d’età: la 1^ fascia da 8 a 10 anni, la seconda 11-13 anni, la terza 14-15 anni.

In caso di maltempo le gare delle bandiere si disputano, sempre negli stessi orari, al coperto nella palestra di Granarolo Faentino, mentre il giuramento dei cavalieri si terrà sabato 9 giugno, alle ore 19.30, in piazza del Popolo, prima della giostra.

Domenica sera, dalle ore 19.30 alle 22.00, presso il botteghino del teatro comunale Masini (piazza Nenni - tel. 0546 21306), prende inoltre il via la prevendita dei biglietti per la 22^ edizione della Bigorda d’Oro.

La prevendita proseguirà poi – sempre presso il botteghino del teatro - nelle giornate di martedì 5, giovedì 7 e venerdì 8 giugno prossimi, dalle ore 17.30 alle 19.00.

Infine, sabato 9 giugno, giorno della giostra, prevendita presso le biglietterie dello stadio “Bruno Neri”, al mattino dalle ore 10.00 alle 12.00, mentre il pomeriggio le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle ore 16.30.

I biglietti sono inoltre acquistabili on line sul sito Internet: www.vivaticket.it.

I prezzi dei vari tagliandi sono i seguenti: tribuna centrale 25 euro; tribune laterali “B” e “C” 18 euro; curva e gradinate (posti non numerati) 12 euro; ridotti (posti non numerati per soci rionali, adulti oltre 65 anni e ragazzi da 14 a 18 anni) 10 euro.

Fino a 14 anni l’ingresso è gratuito (nei posti non numerati).

Borgo durbecco-2

Rione Nero-2

Rione Giallo-3

Rione Rosso-2

Rione Verde-4-2

Allegati