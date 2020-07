Divertimento con "Ecomonsters puppet show"

Il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare torna alla rassegna Classe al chiaro di luna lunedì 13 luglio, ore 21, con Ecomonsters Puppet Show, un visionario spettacolo di teatro di figura per marionette e attori realizzato da All'Incirco Teatro, di e con Mariasole Brusa e Gianluca Palma. Per bambini dai 5 ai 95 anni.

Non esistono oggetti rotti, se smettono di servire a uno scopo basta cambiare scopo. Nel suo laboratorio segreto il Dottor Sputnik, aiutato dall'assistente robotica TereskOva, si sta cimentando nella più grande impresa della sua carriera di scienziato patafisico: creare la vita dalla materia! Però SpUtnik è notoriamente squattrinato e l'unica materia che ha a disposizione sono gli oggetti vecchi e rotti recuperati dalla discarica in cui vive. Fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi e battibecchi continui Sputnik e Tereskova riusciranno alla fine a creare bizzarre, imprevedibili, talvolta inquietanti, creature robotiche. Ognuna con una propria identità e una propria storia come Marie, la perturbante ballerina dal volto di bambola e il corpo di latta o il forzuto Newton con una bilancia al posto della pancia. Personaggi "improbabili" che guideranno il pubblico in viaggio divertente, sorprendente, a tratti perturbante, dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario.

Si può acquistare il biglietto online su: https://oooh.events/evento/spettacolo-di-burattini-ecomonsters-muppets-show-classe-al-chiaro-di-luna-2020-biglietti/ oppure presso la biglietteria dedicata al Museo Classis, via Classense 29 - Ravenna, dal lunedì alla domenica ore 14-18, fino alle 21 del giorno dello spettacolo.

Prezzo adulti 7 euro, bambini 5 euro.