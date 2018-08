Edoardo Bennato in tour: arriva anche in Romagna

Domenica 19 agosto, ore 21.30, all’Arena spettacoli Reda di Faenza (via Selva Fantina, 51) è di scena uno dei grandi protagonisti della canzone italiana dagli anni Sessanta ad oggi: Edoardo Bennato.

Dopo una trionfale tournée teatrale di sold out, Bennato torna in tour per un’estate a tutto rock.

Sul palco la sua poesia, intelligenza ed ironia per oltre due ore e mezza di canzoni e grande interazione con il pubblico. Il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana del popolo, passa anche per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

In scaletta brani epici tratti dai concept-album “Burattino senza fili”, “Sono solo canzonette”, “Abbi dubbi”, “Le ragazze fanno grandi sogni”, “ La fantastica storia del Pifferaio magico”, fino all’ultimo lavoro, “Pronti a Salpare”, album ricchissimo di contenuti, in cui Bennato fotografa con la sua caratteristica ironia politica, famiglia, figli, future, senza mai dimenticare le proprie radici.

Biglietti in vendita 23 euro.