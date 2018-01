Elena Bucci e Marco Sgrosso in scena con "Prima della pensione"

Elena Bucci e Marco Sgrosso presentano a teatro "Prima della pensione", l’opera dell'autore tedesco Thomas Bernhard, rivelando gli intricati meccanismi dell’umano, tra farsa e tragedia. Martedì 9 gennaio (ore 20.45) al Teatro Comunale di Russi.

Con Prima della pensione, Thomas Bernhard riesce a farci innamorare dell’umano rivelandone l’orrore, magia nella quale è maestro. Ci pare di sentire, grazie alla trasformazione della memoria in scrittura, come possano accadere, nella vita di ognuno e nella storia, gli eventi incomprensibili alla ragione.

Nel giorno del compleanno di Himmler, il giudice Rudolf Holler, ex ufficiale delle SS prossimo alla pensione, celebra la curiosa ricorrenza con un festino segreto, una “cena d’anniversario” allestita con cura meticolosa per lui da sua sorella Vera, amante e musa devota, con la partecipazione ostile ma complice dell’altra sorella inferma Clara, vittima e al tempo stesso carnefice dei suoi due congiunti. Tra ambigue memorie d’infanzia e di guerra, un raccapricciante album fotografico risfogliato anno dopo anno, recriminazioni incrociate, grottesche mascherate e brindisi spettrali, si consuma un rito fuori tempo che precipita verso un finale sospeso tra il dramma e la tragica ironia, come tutta la commedia stessa, definita da Benjamin Heinrichs “il più complicato, il più sinistro, il testo migliore di Bernhard”. Si tratti di farsa o tragedia, non c’è possibilità di interrompere la recita prima della penosa conclusione.

Il prossimo appuntamento al Teatro Comunale di Russi sarà martedì 30 gennaio con Enrico IV, di Luigi Pirandello nell’adattamento di Carlo Cecchi. La prevendita dei biglietti si svolgerà negli orari di biglietteria: martedì dalle 10.00 alle 12.00, giovedì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00. Nei giorni di spettacolo l’apertura della biglietteria sarà effettuata dalle 19.30 alle 20.45. I biglietti sono disponibili anche on line su www.vivaticket.it.

