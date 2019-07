Elena Bucci in scena con "Nella lingua e nella spada"

Venerdì 12 luglio, ore 21.00, al Teatro Alighieri va in scena "Nella lingua e nella spada", un progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e di Alexandros Panagulis, diretto e interpretato da Elena Bucci.

Insieme all'attrice sul palco anche Michele Rabbia alle percussioni e Paolo Ravaglia al clarinetto.

Musica e parole si intrecciano, si alternano, si fondono l’una alle altre: il primo impulso arriva da Un uomo di Oriana Fallaci e dai versi del protagonista di quel celebre romanzo-verità, Alekos Panagulis (che poi fu compagno dell’autrice), eroe della Resistenza greca contro il tiranno Papadopoulos, che durante la durissima detenzione cui fu sottoposto scrisse, col proprio sangue, struggenti poesie sui pochi pezzi di carta sottratti alla disattenzione dei suoi carcerieri. Una storia da cui scaturiscono le riflessioni che compongono il melologo di Elena Bucci, sorretto dalla partitura di Luigi Ceccarelli, in cui il pulsare delle percussioni, i suoni del clarinetto e di voci preregistrate rielaborati elettronicamente duettano in contrappunto con la parola “dal vivo”. Un teatro politico per non dimenticare e dare nuovo senso alla polis.

Biglietti: Intero da € 12 a € 22, Ridotto da € 10 a € 20