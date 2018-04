Elena D'Angelo in "La Principessa della Czarda"

Elena D’Angelo e la sua compagnia di Operette sono protagonisti, domenica 15 aprile alle ore 16, sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza con lo spettacolo La Principessa della Czarda, un classico in tre atti del repertorio operettistico internazionale scritto da Leo Stein e Bela Janbach su musiche di Emmerich Kàlmàn.

Il principe Edvino ama la bella cantante dell’Orpheum, Silva Varescu, conosciuta come La Principessa della Czarda, ma naturalmente la nobile condizione impedisce il matrimonio tra i due. Per troncare ogni rapporto la famiglia lo richiama a Vienna e lo convince a sposare sua cugina Stasi mentre Silva parte per una tournée a New York in compagnia dell’amico del principe, il conte Boni. Al suo rientro dall’America, Silva, saputo di Edvino e Stasi, si presenta alla loro festa di fidanzamento.

Biglietti: da 14 a 25 € + ddp, con sconti per over 65, under 27, possessori di abbonamenti ad altre rassegne della Stagione 2017/18 del Teatro Masini, possessori di Carta DOC e YoungER Card.

Prevendita: sabato 14 aprile dalle ore 10 alle ore 13 presso la Biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 13 al numero 0546/21306. Prevendita on line: www.vivaticket.it

Info: 0546/21306 e www.accademiaperduta.it