Elia presenta live il suo nuovo brano "Sbotto"

Venerdi 19 ottobre, alle ore 21, è in programma una serata di musica live al Ready Maddy di Alfonsine (via Reale 139). Sul palco il giovane cantautore romagnolo Elia Agostini che in duo con Andrea Nati alla batteria, presentano un concerto fatto di canzoni inedite e cover.

Tra nuovi e vecchi brani, Elia interpreta anche la sua ultima canzone che si chiama "Sbotto".

Classe 1996, Elia pubblica nel 2015 l'album "Meglio Così". Con "Ti senti vivere" qualche mese dopo vince il premio come "Miglior arrangiamento" presso il "Vota la voce project" contest nazionale.