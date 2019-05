Elisa Melandri e uno show-cooking con protagonista la focaccia

Uno show-cooking all’insegna del divertimento e della buona cucina: l’appuntamento è per venerdì 10 maggio a partire dalle ore 19:00 a Lugo in compagnia della blogger di iFood Elisa Melandri. L’ospite condurrà il pubblico nella preparazione di un prodotto tipico della cucina italiana, la focaccia, preparata con una variante pungente e colorata che arriva dall’India: la curcuma.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico che, dopo aver assistito la blogger nella preparazione della ricetta, potrà degustarla per apprezzarne il delizioso risultato finale.



Il tema e la ricetta. Il piatto che Elisa propone è uno di quelli che più ricordano la genuinità della cucina tradizionale: la focaccia, preparata con un tocco di curcuma per rendere la ricetta un melting pot di sapori.

La focaccia è una ricetta tipicamente italiana, proposta in varianti differenti in base ad una diversa regione. Per legarsi al territorio romagnolo, l’accostamento ideale è con formaggi e salumi tipici.

Dopo aver messo le mani in pasta, è il momento di infornare. La blogger suggerisce una cottura in forno a vapore.