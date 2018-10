Al via gli appuntamenti musicali della Bottega Matteotti: inaugura Eloisa Atti

Sono sei gli appuntamenti di sabato tra musica e narrazione previsti nell’ambito della rassegna culturale di Bottega Matteotti, a Bagnacavallo, da ottobre a dicembre. Sabato è in programma il concerto Edges di Eloisa Atti (voce, ukulele, concertina), accompagnata da Marco Bovi (chitarra) e Emiliano Pintori (piano, organo). Il recente lavoro della musicista bolognese Eloisa Atti è un disco di ispirazione americana ma nello stesso tempo all’italiana: richiami di jazz, folk, blues e country con un gusto melodico di casa nostra. Un disco che, come spiega la stessa autrice, «parla di estremi, di limiti e di confini sotto diversi punti di vista».

L’appuntamento successivo, il 27 ottobre, è con La Pianura è un foglio bianco, spettacolo di teatro canzone con Elisa Lolli, attrice e Marco Sforza, cantautore. Sabato 10 novembre sarà la volta dell’incontro Perché ci vuole occhio!: cantautori, cantantesse e gruppi musicali italiani ritratti dal fotografo bagnacavallese Paolo Ruffini, con proiezioni e ascolti commentati da Michele Antonellini. Il 17 novembre il gruppo Lame da barba proporrà un viaggio in musica dal valzer alla tarantella, dalla Grecia ai Balcani, passando per l’Armenia fino a ritornare alla colonna sonora in stile italiano.

Sabato 1 dicembre il Natale verrà raccontato dal suo canzoniere (pieno di celebri standard) e da passi di letteratura nella serata dal titolo No, Mr. Scrooge! con Daniela Peroni (voce), Luca Bonucci (pianoforte) e Michele Antonellini (letture e commenti). In collaborazione con Associazione musicale Doremi. Chiuderà la rassegna, il 15 dicembre, La Rumâgna l’è fata, recital in lingua romagnola con l’attore Denis Campitelli e Andrea Branchetti all’organetto.