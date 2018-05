Eloisa Atti canta il suo "Edges"

Venerdì 4 maggio Eloisa Atti arriva a Il Porticino di Marina di Ravenna con le canzoni del nuovo disco “Edges”. Sul palco con lei (voce, ukulele, concertina) Marco Bovi (chitarra) per un concerto acustico a ingresso gratuito con cena alla carta e inizio alle ore 21.

Uscito lo scorso 23 febbraio , “Edges” è un disco di americana all'italiana. Cioè capace di mescolare country, folk, blues e deviazioni jazz che sanno di legno e di polvere con un gusto melodico di casa nostra, aprendo squarci evocativi come cieli di pianura e lasciando libero sfogo a malinconie profondissime. Tutto questo con un atteggiamento da autentica sognatrice, come viene ritratta nella copertina del disco e nel video di “Blue Eyes Blue” (presentato in anteprima su Repubblica) dalla designer sarda Paola Cassano, autrice del ciclo di personaggi femminili “Le Sognatrici”.

“Edges” è l'ultimo approdo di Eloisa Atti, che arriva a quest'opera - prodotta artisticamente da lei stessa e mixata a Tucson da una leggenda vivente come Craig Schumacher (Calexico, Devotchka, Neko Case) - dopo aver attraversato la musica brasiliana, il progressive padano di un lavoro come “Penelope” e tributato Billie Holiday in “Everything Happens for the Best”. Qui la songwriter e interprete bolognese racconta una serie di storie in seppia che si portano dietro una verità umana assoluta, come certe narrazioni di McCarthy o di Steinbeck.