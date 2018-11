Emma Schiavon narra le vicende delle italiane nella Grande guerra

Nell’ambito del programma per ricordare la Grande Guerra, venerdì 9 novembre alle ore 17.30 presso il Museo Nazionale, nella splendida sala del Refettorio dove sono collocate le ‘vele’ di Pietro da Rimini, FIDAPA Ravenna ospita la scrittrice Emma Schiavon, docente, storica e ricercatrice, che ha recentemente pubblicato presso Mondadori il libro "Dentro la guerra. Le italiane dal 1915 al 1918".

A presentare saranno la direttrice del Museo nazionale Emanuela Fiori e Paola Rossi, già insegnante di storia, e la Presidente Fidapa Marina Magnani, che colloquierà con la scrittrice sulla figura ancora poco nota ma estremamente interessante di Esther Danesi Traversari, ravennate di origine ma cittadina del mondo ante litteram: fu corrispondente di guerra durante la Grande Guerra come inviata del ‘Messaggero’; dalla sua amicizia con Lena Madesin Phillips, fondatrice in America nel 919 della BPW, nacque a Roma la prima sezione italiana di Fidapa, nel 1929. La Schiavon ha svolto una ricerca sulla figura di questa donna estremamente interessante e intrigante sia per la storia delle donne in genere che delle ravennati in particolar modo.

Ma tutto il libro della Schiavon rivela e svela persone, aspetti e dinamiche che la ricercatrice ha approfondito o scoperto perché, nonostante il secolo intercorso, la storia delle donne ha ancora molte pagine da scrivere.