Energia e passione in pista con il vocalist Alex Testi

Venerdì 24 agosto il tradizionale appuntamento del “Ballo scalza” al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna propone un nome ben noto agli appassionati delle discoteche.

In consolle infatti, oltre al resident dj Checco Tassinari e a Fabio Bartolini, sarà presente il vocalist Alex Testi. Un artista eclettico e coinvolgente, in grado di trasmettere energia e passione anche grazie alla sua voce inconfondibile, una tra le più belle della “night life”. Un professionista con grande esperienza e un tocco di sana follia, uno dei vocalist più amati e richiesti a livello nazionale

Alex ha iniziato la sua carriera nel mondo delle radio e delle discoteche all'inizio degli anni Novanta, prima a Radio Zero di Ravenna e quindi come vocalist in alcuni locali della riviera romagnola: per passare poi a consolle importanti – fra cui il Peter Pan a Riccione, il Malemi a Desenzano del Garda, la Bussola in Versilia, il Cliffhanger Club a Madonna di Campiglio, il Praja a Gallipoli – fino all’ingresso ufficiale nel gruppo Papeete Beach e Villa Papeete di Milano Marittima.