Quattro passi nella memoria: Cervia apre i suoi scrigni culturali

In occasione dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, Cervia aderisce alla campagna regionale “EnERrgie Diffuse – Emilia Romagna un patrimonio di culture e umanità”, organizzata per favorire la conoscenza e la fruizione del sistema culturale della nostra regione. La campagna culmina nella Settimana di promozione della cultura, dal 7 al 14 ottobre, quando in tutta la regione sono organizzati eventi speciali fra cui gli Open Day di Musei, Biblioteche e Archivi storici

Sabato il Comune di Cervia apre gli istituti culturali e invita a conoscere il patrimonio che vi è custodito. Musa, il Museo del Sale, la Biblioteca comunale “Maria Goia”, l’Archivio storico, il Teatro comunale saranno aperti per accogliere chi vuole scoprire il patrimonio cittadino. In tutte le sedi culturali sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite. La mattina sarà possibile visitare l’Archivio storico, con visita guidata alle ore 10.30 mentre nel pomeriggio, Musa apre con ingresso gratuito dalle 14.30 ed organizza una visita guidata gratuita in compagnia dei salinari alle 15.00.

La biblioteca “Maria Goia” opera una apertura straordinaria dalle 15 alle 18. Per l’occasione saranno in mostra libri dei fondi antichi con esemplari che risalgono anche al 1500. “Messaggi da marciapiede” e letture animate sono le iniziative organizzate per l’occasione dedicate ad adulti e bambini. Per i bimbi è in programma anche una merenda. A chiudere il tour degli istituti culturali cervesi la vista al teatro comunale aperto per l’occasione dalle 17.30 alle 19.30 con visita guidata alle 18.30. I visitatori degli istituti saranno accompagnati da un luogo all’altro da un facilitatore dell’associazione Festa che illustrerà le particolarità storiche e gli scorci più significativi che si trovano lungo il percorso, dal museo del sale al teatro passando dalla biblioteca. La giornata si chiude con la visita guidata al teatro e con un brindisi finale di conclusione della giornata.