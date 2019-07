"Un'ora sola..." con Enrico Brignano. Il comico fa tappa in Romagna con il suo show

Enrico Brignano torna in tour con un nuovo spettacolo carico di esilarante comicità. Si chiama "Un'ora sola vi vorrei" il suo nuovo spettacolo che fa tappa anche a Cervia.

Appuntamento sabato 7 settembre con il comico romano in piazza Garibaldi.

Noto al pubblico fin dalle sue prime apparizioni televisive negli anni Novanta, Brignano si è distinto nel tempo sia come attore che come cabarettista. Per lui non solo tv e cinema, ma anche molto teatro, la sua grande passione. Nel 2013 invece è stato molto apprezzato per il suo doppiaggio del simpatico pupazzo di neve Olaf, uno dei protagonisti del film Disney Frozen - Il regno di ghiaccio.

Biglietti in vendita su TicketOne.