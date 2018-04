Enrico Farnedi canta i successi di Lucio Dalla

Nuovo appuntamento sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna per un aperitivo live. Sabato 28 aprile alle 17.30 la scena sarà di Enrico Farnedi, cantautore cesenate che porta al numero 36 di viale delle Nazioni uno spettacolo completamente dedicato al grande Lucio Dalla, che prende il titolo del suo ultimo album Al centro della confusione. Enrico Farnedi canta Lucio Dalla.

A sei anni dalla morte del grande cantautore bolognese, il polistrumentista e cantante Farnedi ha infatti dato vita a uno spettacolo che non è solo un concerto per raccontare Dalla e i suoi successi più famosi, ma un espediente che gli permette di rivivere la propria infanzia e adolescenza cantando le canzoni più amate: dai primi successi, passando per la trilogia realizzata con il poeta Roberto Roversi e i trionfi di fine anni ’70, fino alle sperimentazioni elettro-pop degli anni ’80; da 4 marzo 1943 fino a Viaggi Organizzati.

A Enrico si uniscono due collaboratori ormai storici: Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Mauro Gazzoni alla batteria, i quali contribuiscono in modo determinante a sviluppare gli arrangiamenti, rispettosi degli originali eppure nuovi e freschi.