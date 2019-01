Enzo Iacchetti sbarca in Romagna con il suo nuovo one man show

Un one-man show coinvolgente e profondo di parole e musiche nel puro stile Teatro-canzone quello che Enzo Iacchetti porterà in scena al Teatro Masini di Faenza lunedì 21 gennaio alle ore 21 con lo spettacolo Libera Nos Domine. Scritto dallo stesso Iacchetti con la regia di Alessandro Tresa, lo spettacolo vedrà il celebre attore cimentarsi con alcuni pilastri della scena cantautorale italiana – tra gli altri, Enzo Jannacci, Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Giorgio Faletti. Le musiche originali sono invece firmate da Marcello Franzolo.

Iacchetti si stacca dal cabaret per arrivare a maturare considerazioni che lo allontanano da come lo conosciamo in tv.

Chi lo ha seguito negli ultimi anni in Teatro, Il vizietto, Matti da slegare, Chiedo scusa al signor Gaber, ha già colto la sua voglia di crescere, come autore e come attore.

Lo fa con uno spettacolo nuovo, aiutato da effetti speciali coinvolgenti.

Solo in scena, Iacchetti è prigioniero dell’attualità e vuole liberarsi dai dubbi che lo affliggono su progresso, amore, amicizia, emigrazione, religione, offrendoci un’ultima ipotesi di rivoluzione.

Iacchetti affronta con ironia e provocazione la sua prigionia facendo ridere ma soprattutto emozionare con la rabbiosa delicatezza con cui cerca di salvarsi.

Ce la farà o sarà soltanto un grido di speranza?

