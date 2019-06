Enzo Vetrano e Stefano Randisi in scena con il dialogo tra Lucrezio e Seneca

Il mare aperto, la Grecia e ciò che il suo cuore classico rappresenta per tutti noi: se la XXX edizione di Ravenna Festival si muove attorno a tutto questo allora non c’è spettacolo più in linea con questo cuore tematico di Quando la vita ti viene a trovare, “dialogo tra Lucrezio e Seneca” elaborato da un fine latinista quale è Ivano Dionigi e in scena al Teatro Alighieri giovedì 20 giugno (alle 21) affidato alla forza interpretativa di attori come Enzo Vetrano e Stefano Randisi, sulle musiche originali di Alessandro Cipriani eseguite dal vivo da Gianni Trovalusci al flauto e ai tubi sonori e Roberto Bellatalla al contrabbasso; eppoi con le scene e i costumi di Mela Dell’Erba e Antonio Rinaldo alla cura di video e luci.

Il testo di Dionigi si rifà a quell’assunto aristotelico per cui “è il logos che fonda la polis, facendosi tramite, passaggio, attraversamento (dia-) tra gli uomini: dia-logos appunto”. Dialogo che, per il professore ed ex rettore dell’Università di Bologna, è “parola impegnativa che, più che richiamare accomodamento, compromesso o acquiescenza, rinvia allo scontro, al confronto e allo scambio di idee tra gli uomini, chiamati o condannati a vivere in società, perché – aggiungeva Aristotele – chi vive separato dalla comunità è o bestia o Dio”.

Stefano Randisi (Seneca) ed Enzo Vetrano (Lucrezio), entrambi di origine palermitana e uniti in uno straordinario sodalizio artistico che dura da oltre 40 anni, danno vita a questo dialogo immaginario, eppure straordinariamente concreto, e sottolineano “la comprensibilità e la lucidità delle parole di questi filosofi”. Perché, come spiegano, “i dialoghi tra Lucrezio e Seneca sono trasparenti, c’è un confronto vivo tra le due personalità, che si rinfacciano scelte di vita e mettono a bilancio le loro esistenze. Anche dal titolo, Quando la vita ti viene a trovare, il confronto è tra quello che si è pensato e la vita che si è vissuta... insomma, l’eterna difficoltà di sintesi tra l’idea e la prassi. Un discorso veramente appassionante. Soprattutto perché i personaggi-filosofi parlano con le parole di duemila anni fa, ma i loro argomenti sono ancora vivi: l’esistenza, la natura, l’universo, la morte, il potere, la moralità”. In un luogo scenico ideale che inevitabilmente riassume e fonde il passato e il futuro.

