Shopping, canti di festa, giochi e Befana in piazza

Un intero fine settimana di festa accompagna Bagnacavallo fino all’Epifania 2020, grazie alle iniziative promosse da Comune che culminano con l'arrivo della Befana in piazza nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio.

Si comincia sabato 4 gennaio con lo Shopping day in centro città, che vedrà l’apertura dei saldi per gli ultimi regali per le feste e animazioni con la magia dei Pasqualotti, a cura di “Bagnacavallo fa Centro”.

Domenica 5 i festeggiamenti si sposteranno a Traversara, dove alle 18 presso la Sala della famiglia Consiglio di Zona e associazione Traversara in Fiore proporranno una “pizzata” in attesa dell’arrivo della Befana, con distribuzione di doni ai bambini. Alle 20 poi si farà festa presso il centro civico di Rossetta, a cura di Consiglio di Zona e Polisportiva Rossetta, mentre dalle 20.30 a Villa Prati grandi e bambini attenderanno la Vecchina nell’area parrocchiale.

Lunedì 6 gennaio si inizierà già dal mattino, con il ritrovo fissato alle 11.30 presso il Circolo Casablanca di Villanova: dopo la visione di cartoni animati, i bambini e i ragazzi delle scuole festeggeranno. L’iniziativa è a cura di Consiglio di zona, Genitori di Babbo Natale e Befana e altre associazioni villanovesi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, la grande festa della Befana, all’insegna della sostenibilità, sarà in piazza della Libertà a Bagnacavallo. Ci saranno canti dei bambini della scuola d’infanzia diretti dall’associazione musicale Doremi poi alle 15 arriverà la Befana che porterà a tutti i bambini la Mucca patrolina. Alle 16 ci sarà spazio per il teatro dei burattini con Le farsette di Fagiolino e Sandrone. La piazza sarà poi animata dalla zampogna dei Cisalpipers, Babbo Natale e la Renna sui trampoli, la Fabbrica naturale dove ci si potrà divertire con giochi di legno e dell’ingegno e il Castello delle scope che ospiterà il laboratorio delle streghe. Come da tradizione verranno offerti vin brulé e gustose merende in collaborazione con la Pro Loco.

L’organizzazione è a cura di Comune e associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri.