Epifania con il musical “Hercules. Zero to hero”

Domenica 6 gennaio alle 16 nel centro sociale “Il Tondo” di Lugo, in via Lumagni 30, va in scena il musical “Hercules. Zero to hero”.

Lo spettacolo, tratto dal celebre film d’animazione Disney, è suddiviso in due atti, con la regia di Valentina Scentoni. Al termine dello spettacolo arriverà la Befana per tutti i bambini.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Lo spettacolo è messo in scena dalla compagnia teatrale “3 Stelle”, con il patrocinio del Comune di Lugo.