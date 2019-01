Epifania in allegria: calze piene di doni, Casetta delle caramelle e Corsa delle scope

Mima On Ice cala il sipario e lo fa con un’ultima giornata di divertimento e sorprese. Domenica 6 gennaio Ice Park e casette gourmet aperte fin dalla mattina per un’ultima passeggiata immersi nel clima delle Feste. Alle 15.00 apre anche la Casa della Befana che, oltre ai laboratori dedicati all’Epifania (calzette della Befana e mini scopine porta fortuna, sculture di palloncini e truccabimbi), ha in serbo una sorpresa golosa per tutti i suoi amici: la Casetta Gigante delle Caramelle.

Sempre alle 15.00 di scena anche i tradizionali Canti dei Pasquaroli e alle 15.30 l’irriverente Corsa delle Scope.

Alle 16.30 è in programma un’altra sorpresa fuori misura, la Calza Gigante, che sarà misurata e aperta.

Alle 17.00 ultima occasione per vedere il Presepe Artistico animato proiettato a terra e alle 17.30, prima di scatenarsi ancora una volta sull’anello di ghiaccio con il djset del Papeete, c’è il Flash Mob delle Befane.

La giornata si conclude con i saluti finali e con il countdown che dà l’arrivederci con l’appuntamento a Mima On Ice 2019.