Equilibrio tra blues ed elettronica: il progetto TenGrams

Sabato 2 giugno, ore 18.00, arrivano al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna i TenGrams.

Il progetto TenGrams (Alessandro & Davide Piatto) vede riuniti sotto lo stesso pseudonimo praticamente quarant’anni di musica elettronica italiana. Gli esordi pionieristici di Davide con i N.O.I.A., la proto-house del brano “Dirty Talk” nel 1982, e la vocazione, fin dalla metà degli anni 80, di Alessandro per il clubbing con i suoi dj-set in chiave punk e new wave che si evolveranno in seguito in un possibile equilibrio tra diversi generi musicali, dal blues allo sperimentalismo elettronico.

La storia di Alessandro Piatto e di suo fratello Davide è una delle meno conosciute, non solo in Romagna ma a livello nazionale, e invece amata e di culto a livello internazionale. Così il progetto TenGrams vede riuniti sotto lo stesso pseudonimo praticamente quarant’anni di musica elettronica italiana.

Gli esordi pionieristici di Davide con i N.O.I.A., nel 1978, fra i primi gruppi in Italia a suonare dal vivo con con drum machine e sintetizzatori, la proto-house del brano “Dirty Talk” nel 1982, commissionato a Piatto in veste di “ghost producer” e attribuito ad altri compositori (brano riconosciuto come anticipatore del fenomeno “house music” e citato dai Bernard Sumner dei New Order come una delle influenze che ha contribuito a far nascere la loro hit planetaria “Blue Monday”) e la vocazione, fin dalla metà degli anni 80, di Alessandro per il clubbing con i suoi dj-set in chiave punk e new wave che si evolveranno in seguito in un possibile equilibrio tra diversi generi musicali, dal blues allo sperimentalismo elettronico e che lo hanno portato, negli ultimi dieci anni, a suonare in numerosi club e festival internazionali.

Ingresso libero.