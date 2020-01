Ermanna Montanari e la potenza della poesia dantesca in "Fedeli d’Amore"

Fedeli d’Amore, in scena al Teatro Masini di Faenza martedì 11 febbraio alle ore 21 per la rassegna Contemporaneo, è una scrittura originale di Marco Martinelli, regista e fondatore della compagnia Teatro delle Albe, che riflette sulla potenza della poesia dantesca, centrata sull’eccezionale recitar-cantando di Ermanna Montanari, che per questa interpretazione ha vinto il Premio Ubu 2018 come “Migliore attrice”.

In fedeli d’Amore a parlarci, nei singoli quadri, sono voci diverse: la nebbia in un'alba del 1321, il demone della fossa dove sono puniti i mercanti di morte, un asino che ha trasportato il poeta nel suo ultimo viaggio, il diavoletto del “rabbuffo” che scatena le risse attorno al denaro, l’Italia che scalcia se stessa, Antonia figlia di Dante Alighieri, una fine che non è una fine. Ci parlano del poeta fuggito dalla sua città che lo ha condannato e ora è sul letto di morte in esilio, a Ravenna, in preda a febbre malarica, con la mente annebbiata e delirante. Amore è evocato come stella polare dei fedeli d’Amore, forza che libera l’umanità dalla violenza, che salva “l’aiuola che ci fa tanto feroci”. Le voci di questo “polittico” sono un’unica voce che ne sa contenere innumerevoli, quella di Ermanna Montanari: aria, fuoco, suono, materia.

Fedeli d'Amore si inserisce tra quei lavori delle Albe che testimoniano l’incessante ricerca drammaturgica, vocale, musicale e visiva in sinergia con “compagni sapienti” come Luigi Ceccarelli e Marco Olivieri, Anusc Castiglioni e Simone Marzocchi, all’interno di quel solco dove centrale è l’alchimia vocale-sonora della figura.

Biglietti: da 15 a 27 euro.