Le meraviglie di Ceparano, tra storia a fauna selavatica

Ceparano è il nome di una torre, unico elemento che resta di un castello che molto probabilmente circondava con le sue mura un'area di circa un ettaro a cavallo dell'anno Mille. La torre di Ceparano è costruita interamente in Spungone, lo stesso tipo di roccia calcarenitica, spugnosa e ricchissima di conchiglie fossili di cui è fatto il costone sui cui sorge, appunto: lo Spungone.

Un'area quella di Ceparano a ridosso dell'abitato di Marzeno nel Comune di Brisighella, ma a pochi chilometri dalla provincia di Forlì-Cesena di grande valore storico e geologico, con una grande quantità di fauna selvatica che vi ha trovato rifugio: cinghiali, caprioli, tassi e istrici qui sono presenti in gran numero.

Tutto questo e molto altro nell'escursione condotta dalle Guide Ambientali Escursionistiche di Camminando l'Appennino - Trekking e cammini domenica 15 aprile, raccontando le meraviglie di questa località.



Ritrovo ore 9.00 al parcheggio della Coop Cappuccini, in via Canal Grande, 14 a Faenza. Da qui si fa car sharing e ci si dirige al punto di partenza a piedi dell'escursione nei pressi di Marzeno (tempo stimato in auto 10/15 minuti).



Difficoltà: facile. Durata: 3,5 ore + le soste. Pausa pranzo: al sacco a cura dei partecipanti



Quota di partecipazione: Adulti: 10 €; Minori 10-17 anni: 5€ (solo se accompagnati da adulto garante e responsabile). Escursione sconsigliata a minori di 10 anni. La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di Guida.



Cani ammessi solo se muniti di guinzaglio, di buona indole e abituati a stare in mezzo alla gente e con altri cani. Il territorio in cui ci si muove è frequentato da molta selvaggina, quindi ricco di facili distrazioni e tentazioni per gli amici a 4 zampe. Comunicarne la presenza all'atto di prenotazione.



Scarponcini da trekking OBBLIGATORI, senza non si viene ammessi all'escursione.



Informazioni e prenotazioni: Antonella Falco - GAE

Tel. 339-6884735 oppure 334-7796053

E-mail: antonellafalco6@gmail.com

Prenotazione obbligatoria SOLO TELEFONICAMENTE o TRAMITE E-MAIL, ENTRO LE ORE 20 DI SABATO 14 APRILE 2018.



Per ulteriori informazioni sull'escursione:

