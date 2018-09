Escursione e divertimento nelle valli con la "Ciclocotekino"

A Sant'Alberto, tutte le domeniche di settembre, appuntamenti con pedalate ed escursioni in bicicletta, nell'ambito del Settembre santalbertese, in collaborazione con l’assessorato al decentramento del Comune e le associazioni del territorio.

Si parte domenica 9 settembre con la Ciclocotekino - IX Granfondo Cotekinoffroad, un’escursione in mountain bike non competitiva, con percorso lungo “Valli e pinete” (60 chilometri) percorso corto (con guida) “Reno e Volta Scirocco” (20 chilometri).

Il ritrovo e le iscrizioni alle 8 presso il campo sportivo di Sant'Alberto, via Nigrisoli 149, con bar aperto per la colazione; la partenza alle 9 per il percorso lungo e alle 10 per il percorso corto. Saranno presenti punti ristoro e pasta party lungo i percorsi, con possibilità di doccia e lavaggio bici al termine. Alle ore 12.30 il pranzo.

A cura della Pro loco e della Asd Cotekinoffroad. Info: 3385655738 marianilorenzo@alice.it

tel. 335/7191840 ravaioli.stefano@alice.it – 366643548 buschera70@libero.it