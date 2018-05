Escursione guidata in bicicletta tra valli e oasi

In occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 2018 il Consorzio per il Canale emiliano Romagnolo (CER), in collaborazione con il Museo NatuRa di Sant’Alberto, sabato 26 maggio organizza Tramonto a Volta Scirocco, un’escursione guidata in bicicletta lungo le Valli Meridionali di Comacchio con visita all’Oasi di Volta Scirocco e alla Traversa sul Reno, importante opera idraulica realizzata alla fine degli anni ’50 per consentire lo sviluppo economico del ravennate.

L’itinerario partirà dal Museo NatuRa alle ore 17; accompagnati da una guida i partecipanti saranno condotti alla scoperta della porzione meridionale delle Valli con il suo mosaico di ambienti e le numerose specie animali e botaniche che sarà possibile incontrare. L’escursione sarà arricchita dalla visita all’oasi di Volta Scirocco, un’area naturalistica incastonata tra le Valli e il fiume generalmente chiusa al pubblico. L’ingresso all’oasi consentirà di partecipare a una visita alla Traversa sul Reno del CER, dove sarà illustrato il suo funzionamento, e a un suggestivo aperitivo in natura.

Al rientro l’escursione in bici lungo la valle sarà tinta dai colori del tramonto.

La partecipazione all’itinerario è gratuita e presso il Museo sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio di noleggio biciclette e binocoli, per partecipare è necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni Museo NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net