Trekking: le meraviglie dell'entroterra da non perdere

Ritrovo alle ore 9.00 del 21 gennaio per un'escursione che parte da Riolo Terme e arriva a Sasso Letroso

Un anello nel Parco della Vena del Gesso Romagnola che parte dalla Chiesa di San Benedeto di Sasso Letroso la cui prima memoria risale al XV secolo, ammirando il panorama calanchivo della valle del Senio. Da qui si raggiunge Ca' Budrio dove inizia la salita verso le rupi del Monte del Casino ammirando la tipica vegetazione gessosa con una visuale sul Monte Battaglia.

Si può ammirare dal Passo della Pre' la famosa Riva di San Biagio con un'occhiata da lontano alla rocca di Borgo Tossignano per poi scendere ad una villa Signorile di altri tempi appartenuta allo scrittore Oriani di Casola Valsenio. Il tutto osservando la tipica flora e, se fortunati, tracce di fauna tipica della Vena del Gesso.



RITROVO PUNTUALE ORE 9.00

c/o Parcheggio Parco Fluviale di Riolo Terme (RA)

Via Firenze n. 9 - Riolo Terme (RA)



Da qui car sharing e per dirigersi al punto di partenza a piedi dell'escursione nei pressi della Chiesa di Sasso Letroso (tempo stimato in auto 10 minuti).



Difficoltà: medio-facile

Distanza: 8 km circa

Dislivello: 300 mt circa

Durata: 4 ore+soste



Quota di partecipazione:

Adulti: 12€

Minori 10-17 anni: 8€ (solo se accompagnati da adulto garante e responsabile). Escursione sconsigliata a minori di 10 anni.

La quota di partecipazione comprende esclusivamente il servizio di Guida.



Scarponcini da trekking OBBLIGATORI, senza non sarete ammessi all'escursione!



Pausa pranzo: al sacco a cura dei partecipanti



Informazioni e prenotazioni:

Gianluca Ravaioli - GAE

Tel. 334-7796053 oppure 339-6884735

E-mail: gluke71@gmail.com

Prenotazione obbligatoria SOLO TELEFONICAMENTE o TRAMITE E-MAIL, entro le ore 20 di sabato 20 febbraio 2018.