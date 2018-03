Escursioni e laboratori a contatto con la natura

Un weekend di Pasqua ricco di escursioni ed eventi alla scoperta della natura che ci circonda, nell’ambito del programma “La natura a due passi” del Museo NatuRa di Sant’Alberto.

Sabato 31 marzo dalle 14 alle 18 tra il giardino e il museo si tiene la terza edizione della festa di primavera, un pomeriggio di giochi, laboratori, letture, cacce al tesoro e molto altro dedicato ai piccoli amanti della natura e degli animali. Per tutto il pomeriggio sono attive Ci metto il becco…a primavera e In viaggio con Zoe e Te, due cacce al tesoro da svolgere in autonomia all’interno del Museo per rendere la visita ancora più completa e divertente, aggiungendo momenti di osservazione al microscopio e curiosi approfondimenti. Ci metto il becco è compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso, per in viaggio con zoe e teo è previsto un costo di 2 euro per il noleggio del kit.

Dalle 14 alle 18 i clown di corsia della CRI animano il giardino con truccabimbi e palloncini con partecipazione gratuita. Alle ore 15 e alle ore 17 partono due laboratori compresi nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo: ore 15, Animali buffi, un laboratorio creativo per realizzare animali da appendere per bambini dai 4 anni; ore 17, Piccoli animali musicali, un laboratorio di realizzazione di animali sonori con materiali di recupero per bambini dai 4 anni.

Alle ore 15.45 le volontarie di Nati per Leggere coinvolgono con letture per genitori e bambini di tutte le età, con partecipazione gratuita. Alle ore 16.30 è prevista una pausa con merenda dolce e salata offerta a tutti dal Museo.

Per partecipare alla festa è consigliata la prenotazione. Il biglietto d’ingresso al Museo, che consente di visitare la collezione naturalistica e partecipare a tutte le attività, ha un costo intero di 3,00 €, ridotto di 2,00 € ed è gratuito per bambini in età prescolare e disabili.

Il giorno di Pasqua, domenica 1 aprile, alle ore 15 parte dal Museo NatuRa il tour in pulmino alla scoperta della natura, escursione guidata in pulmino attraverso tutta la porzione meridionale delle Valli di Comacchio. Durante il percorso, comodamente seduti nel piccolo bus, i partecipanti possono scoprire il paesaggio vallivo e le numerose specie di uccelli che lo popolano. Il tour è condotto da una guida e ai partecipanti viene fornito un binocolo individuale. L’itinerario parte dal Museo, per partecipare è necessaria la prenotazione, è previsto un costo di 12,00 € per l’intero, 10,00 € per il ridotto e sono previste tariffe agevolate per le famiglie con bambini e bambine.

A Pasquetta, lunedì 2 aprile, alle ore 10 e alle ore 15, partono dal Museo i percorsi in bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri, tour guidati in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po. I partecipanti vengono forniti di bicicletta e binocolo individuale e il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno. Possibilità di prenotare un cestino per chi, al rientro, volesse fermarsi a fare un picnic nel giardino del Museo. Anche in questo caso gli itinerari partono dal Museo, per partecipare è necessaria la prenotazione, è previsto un costo di 10,00 € comprensivo di noleggio bici, 9,00 € con bici propria, gratuità per i bambini sul seggiolino.

Domenica 1 aprile apre inoltre le porte il Centro Visite Cubo Magico Bevanella di Savio, naturale punto di partenza per escursioni a piedi, in barca elettrica, in bicicletta, in canoa in uno degli ambienti più selvaggi e di maggiore valore naturalistico della provincia di Ravenna e dell’intero litorale Adriatico. Incuneato fra Ortazzo e Ortazzino, con alle spalle la storica Pineta di Classe, il Centro si apre verso Foce Bevano, e propone suggestive escursioni in barca lungo il torrente che permettono di raggiungere punti privilegiati per l’osservazione del paesaggio e per l’attività di birdwatching.

Nel weekend di Pasqua le escursioni in barca elettrica si svolgono domenica e lunedì alle ore 10, con partenza dal centro visite.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ed è previsto un costo intero di € 10,00, ridotto di € 8,50 per 4-12 anni e over 65, gratuità per bambini 0-3 anni.

Per info e prenotazioni: Museo NatuRa 0544 528710 natura@atlantide.net