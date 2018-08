Escursioni in canoa e tour dei fenicotteri

Venerdì alle ore 16.15 e sabato alle ore 9.30 e 16.15, dal Museo NatuRa o dai lidi nord di Ravenna (Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini) partono i tour dei Fenicotteri, escursioni guidate in pulmino attraverso tutta la porzione meridionale delle Valli di Comacchio. Durante l’itinerario, comodamente seduti nel piccolo bus, i partecipanti possono scoprire il paesaggio vallivo e le numerose specie di uccelli che lo popolano, in particolare i Fenicotteri presenti con grandi colonie lungo tutto il percorso. Il tour è condotto da una guida ambientale e ai partecipanti è fornito un binocolo individuale. Costo 12,00 euro da Sant’Alberto, 14,00 euro dal mare, riduzioni per bambini e quote agevolate per le famiglie.

Dalla Bevanella, invece, si parte in escursione in canoa e in barca elettrica. Le escursioni in canoa partono tutti i giovedì alle ore 16.30, fino al 31 agosto, e permettono di addentrarsi nelle acque del torrente Bevano condotti da guide ambientali del centro visite. Costo 20,00 euro per l’intero, 18,00 euro per il ridotto (7-12 anni), gratuità fino ai 6 anni, i prezzi sono comprensivi del noleggio della canoa.

Le escursioni in barca elettrica partono tutti i weekend (venerdì, sabato e domenica) alle ore 17 e arrivano fino in prossimità della foce del Bevano, area naturalistica di grande pregio accessibile al pubblico solo con le visite guidate. Costo 10 euro per l’intero, 8,50 euro per il ridotto e gratuità fino ai 3 anni.

Per tutte le attività è necessaria la prenotazione ai numeri di NatuRa 0544 528710 natura@atlantide.net e della Bevanella 335 5632818 bevanella@atlantide.net