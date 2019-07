Escursioni in canoa, gite a cavallo e birdwatching con il festival Naturae

Tanti appuntamenti mercoledì 24 luglio all’interno della dodicesima edizione del Festival Naturae.

Si parte alle 9 con un’escursione in canoa e birdwatching nelle acque del Bevano, con Angelo Modanesi del Canoa Club Milano Marittima. Imbarco al Cubo Magico Bevanella.

Alle 10, all’area verde accanto all’Arena del Sole, “Baby Horseman”: laboratorio sul cavallo a cura dell’International Horseman Academy.

Nel pomeriggio, alle 17, tre iniziative in contemporanea: “Running in the pinewood”: la natura in corsa nella pineta di Lido di Classe, con Paolo Benini; “A cavallo nella campagna”, all’agriturismo Cà Marina; e un pomeriggio in poesia a casa di Rina Fiumana Godoli, con aperitivo.