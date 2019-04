Un tour tra orchidee selvatiche e paesaggi meravigliosi

Tantissime sono le escursioni, visite guidate e attività proposte dal Museo NatuRa e dalla Bevanella di Savio per esplorare la natura a due passi da Ravenna e i meravigliosi paesaggi del Parco del Delta del Po in primavera. Prenotazione sempre obbligatoria al num 0544 528710.

Sabato 20 aprile il Museo NatuRa propone alle 15 una passeggiata alla scoperta delle orchidee selvatiche, con ritrovo a Cà Chiavichino di Mandriole. Nel prato umido del Bardello è infatti possibile ammirare molte specie di orchidee selvatiche.

Sempre sabato alle 15.30 dal Centro Visite Cubo Magico Bevanella partirà un’altra passeggiata, questa volta alla scoperta delle erbe spontanee, tra gli argini dell’Ortazzo e la Pineta di Classe, con curiosità e usi in cucina.

Domenica 21 aprile alla Bevanella partono due escursioni guidate lungo le acque del torrente Bevano: alle 10 la barca, per immergersi nei paesaggi di Ortazzo e Ortazzino muniti di binocolo, e alle 15 la canoa, per un pomeriggio tra natura e sport. Dopo la barca del mattino è possibile prenotare un cestino da picnic curato dall’agriturismo La Casina e consumarlo negli spazi verdi del centro visite.

La barca partirà anche il giorno di Pasquetta e il 25 aprile alle ore 16.

Il giorno di Pasqua anche NatuRa propone due escursioni speciali in Tarabusino a Volta Scirocco, alle 10 e alle 15, in collaborazione con CER. Si parte dal Museo e passando sugli argini del fiume Reno si possono osservare con il binocolo paesaggi e specie botaniche e animali che popolano la zona, partendo dai fenicotteri che tingono di rosa le acque di questa area naturalistica.

Lo stesso itinerario si può fare anche in bici, partendo da NatuRa, con questi orari: il giorno di Pasquetta e il 25 aprile alle 10 e alle 15, il 23 e 24 aprile alle ore 10.